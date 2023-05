Disastri meteo, ONU: in 50 anni perdite economiche di circa 4.300 miliardi dollari

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Gli eventi meteorologici, climatici e idrici estremi hanno causato quasiLo rende noto l'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo), che fa capo all'ONU aggiungendo che hanno provocatoIl WMO precisa anche che i danni economici sono aumentati vertiginosamente, ma il miglioramento degli allarmi precoci e la gestione coordinata dei disastri hanno ridotto il tasso della perdita di vite umane nell'ultimo mezzo secolo. Obiettivo dell'ONUIeri, intanto, dopo aver lasciato in anticipo il G7 in Giappone per rendersi conto di come l'alluvione abbia letteralmente messo in ginocchiha detto escludendo però che si possano utilizzare i fondi del PNRR anche se è consapevole che serviranno "molte risorse" per riparare i "danni", ad ora difficili anche da stimare.che discuterà dei danni e degli aiuti da distribuire e la premier ha fatto sapere che oggi passerà tutta la giornata con i ministri per ottimizzare i provvedimenti. Ora che il peggio sembra passato bisogna pensare alla ricostruzione.avremo bisogno di rimborsi al 100% come fu per il terremoto. Poi serve la ricostruzione materiale di ciò che ha ceduto - prosegue - oltre 600 strade, 300 frane attive. La collina e la montagna non andranno dimenticate, sono franati interi boschi e poi servono norme primarie e procedure speditive", ha sottolineato i22-05-2023 13:12