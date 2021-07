Digitalizzazione edicole, SNAG esprime soddisfazione

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Laha approvato un ordine del giorno, a firma del deputato Federico Mollicone, che impegna il Governo a valutare, all'interno dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,volti al sostegno alla transizione al digitale, alla creazione di una rete logistica efficiente ed economicamente sostenibile e allaSoddisfazione è stata espressa da parte dello- Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai e dal suo, che sottolinea "mi auguro che questo ordine del giorno sia di stimolo al Governo per l'adozione di misure dedicate alle edicole per la loro digitalizzazione e per l'acquisizione dei fattori abilitanti e per il rafforzamento delle forme di supporto alla rete di vendita".Una proposta - sottolinea ancora Innocenti -"che dimostra la sensibilità del Parlamento nei confronti della rete delle edicole e la consapevolezza della essenzialità della rete di vendita per garantire il diritto all'informazione e, al contempo, della necessità di procedere alla modernizzazione e alla digitalizzazione delle edicole con la realizzazione di una rete efficiente ed economicamente sostenibile".02-07-2021 01:34