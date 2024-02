Digitale, Gay (Anitec- Assinform): "Ora cogliere opportunità PNRR, IA fondamentale con approccio responsabile"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Tensioni geopolitiche, inflazione, caro materiali: eppure il digitale è un settore decisamente in buona salute, confermando unaTeleborsa lo ha chiesto aPresidente Anitec- Assinform."Il 2023 si è chiuso con una crescita del- in leggera flessione rispetto al 3,1% delle nostre stime di giugno – per raggiungere i 79 miliardi di euro di valore. E questi andamenti saranno costanti negli anni prossimi, con un tasso di crescita medio annuo del 4,5% che ci porterà ad arrivare nel 2026 a superare i. Peraltro, prosegue Gay- "sono numeri che continuano a essere in controtendenza rispetto al PIL – tornato a una crescita dello 0,7% per il 2023 come indicato dal Centro Studi Confindustria e che addirittura crescerà solo dello 0,5% nel 2024. Dall'inizio del mio mandato di presidenza, ogni rapporto ha certificato la crescita pressoché costante del nostro comparto.l'ha impressa la pandemia, come sappiamo fin troppo bene, ma è un trend che si consolida di anno in anno nonostante le tensioni geopolitiche, l'inflazione e il caro materiali"."L'Intelligenza Artificiale e le soluzioni di Cognitive Computing chiuderanno il, portando la spesa nel 2026 a 1,2 miliardi di euro.Le opportunità che queste tecnologie offrono sono tante e in ogni settore. Certo, i rischi sono – come sempre – tanti e vanno calibrati, gestiti e in taluni casi prevenuti soprattutto nel caso di tecnologie così pervasive.i stanno facendo per costruire una condivisione nel quadro europeo e del G7 in modo da assicurare che questa tecnologia sia guidata e sia a servizio dell'uomo. Crediamo che l'IA sia una tecnologia fondamentale e che l'Italia e l'Europa debbano coglierne tutte le opportunità in termini di innovazione delle imprese e della PA, mÈ l'occasione per far crescere il settore digitale e dare nuove prospettive di crescita alle nostre tante eccellenze, a partire dal"Crediamo che la scuola, le università e la formazione professionale debbano fare uno scatto in avanti e sciogliere il nodo che frena una vera trasformazione digitale dell'offerta formativa, che sia di qualità e al passo con i tempi. Con ilad esempio stiamo lavorando tanto. Possiamo fare ancora di più mettendo insiemepartire dagli ITS, dalle academy aziendali, ai tanti corsi di formazione di qualità disponibili e a disposizione di tutti e tutte fino ai dottorati innovativi. Altrimenti, di nuovo, rischieremo di spiazzare i lavoratori perché non sappiamo formarli, non perché non sappiamo occuparli""Nel. In termini assoluti passeremo da +910 milioni nel 2023 a +2.35 miliardi nel 2026. Certo, i ritardi in tutte le missioni ci sono e in gran parte dovuti alla tanta burocrazia indotta dalla rendicontazione, al rallentamento indotto dalla revisione del Piano e alla carenza strutturale nelle amministrazioni delle. Se guardiamo allasiamo in linea con le milestones, cioè con programmazione e investimenti, ma è necessario accelerare sulla spesa effettiva per evitare che le imprese vadano in sofferenza finanziaria. Un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello della trasformazione digitale della sanità. Su questo il PNRR ha investito una fetta importante di risorse e non senza difficoltà realizzativa: di fascicolo sanitario elettronico e telemedicina si parla da tempo, ma oggi anche grazie a una collaborazione tra Garante Privacy e Agenas ci sembra che ci sia stato un deciso passo in avanti, soprattutto sull'FSE. D'altronde, stiamo parlando di processi e progetti complessi che vanno a toccare i gangli della PA e la sua struttura fatta di decenni di stratificazioni di norme, soggetti, poteri…Un lavoro di modernizzazione imponente che conferma una cosa su tutte:l'innovazione".07-02-2024 15:01