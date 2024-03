Didacta Firenze: il Ministro Valditara visita la RFK Italia

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Laha incontrato oggi a FirenzeDurante la Fiera Didacta Italia (in programma a Firenze dal 20 al 22 marzo, il più importante evento dedicato all'innovazione nel mondo della scuola) in cui la RFK Italia lancerà le Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani in Lingua Inglese (evento rivolto ai trienni delle scuole secondarie di II grado),per le iniziative rivolte ai docenti ed agli studenti, per il servizio rivolto al mondo scolastico su tematiche quali educazione civica e promozione dei diritti (come previsto dall'articolo 8 della Legge 92/2019). Un impegno, quello della RFK Italia, volto alla valorizzazione di percorsi che uniscano scuola e comunità, istituti e territori, avvicinando i ragazzi al mondo del Terzo Settore."Siamo lieti della visita e delle belle parole spese dal Ministro Valditara per le nostre iniziative. Siamo costantemente impegnati per avvicinare i più giovani a tematiche quali impegno civile, diritti umani, rispetto ed inclusione. Solo lavorando con i giovani e per i giovani, riusciremo a vincere le sfide che quotidianamente affronta la nostra società", ha dichiarato20-03-2024 19:19