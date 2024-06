Decreto Salva Casa, in Commissione presentati 522 emendamenti

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Alla fine sono arrivatialpresentati alladella Camera. La scadenza era fissata per mezzogiorno di ieri (26 giugno, ndr). Più della metà delle di proposte di modifica è arrivata dalla. La Lega ne ha presentati 105, Forza Italia 103 e Fratelli d'Italia 66. Dall'sono arrivati i 58 emendamenti del M5s, i 53 del gruppo Misto e i 50 quelli del Partito democratico. Ildovrebbe iniziare la prossima settimana, per andare in aula per la discussione generale il 15 luglio. Il testo emendato dovrà passare al vaglio della Camera e del Senato ed essere approvato entro il 28 luglio, termine per la conversione in legge.Tra gli emendamenti spicca il cosiddetto "" annunciato dal Ministro per le Infrastrutture e i trasporti. La modifica dovrebbe permettere di sbloccare la situazione in cui si trova l'urbanistica del capoluogo lombardo alle prese con una decina di inchieste aperte e circa 150 progetti bloccati. "Sul pregresso non entro nel merito delle inchieste giudiziarie, però una città come Milano non può fermare le autorizzazioni edilizie – aveva dichiarato il ministro –: andiamo a fare un intervento per aiutare le centinaia di famiglie che che vivono oggi in palazzi che non possono essere abbattuti e per tutelare chi ha comprato un appartamenti negli edifici ora bloccati"."Con il Decreto Salva Casa il Legislatore continua ad ampliare l'ambito di incertezza interpretativa della norma introducendo modifiche parziali finalizzate a snellire aspetti procedurali che di fatto costituiranno misure a regime – avevano dichiarato in una nota congiunta ie la–. Il dichiarato obiettivo di agevolazione della regolarizzazione di piccole difformità dei fabbricati esistenti si traduce in alcuni casi in un affidamento improprio di responsabilità ai tecnici abilitati, architetti e ingegneri liberi professionisti, come già avvenuto con le asseverazioni"."Il Decreto, infatti, che consente di regolarizzare le, prevede che qualora non sia possibile verificare l'epoca di realizzazione di un immobile con la documentazione disponibile probante (catastale, fotografica, ecc.), il tecnico incaricato attesti la data di realizzazione tramite una propria dichiarazione, assumendosi pertanto un carico improprio di responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato perché in caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano sanzioni penali", avevano lamentato. "Abbiamo chiesto e chiediamo al Legislatore di apportare, nel corso dell'iter di approvazione, una opportuna modifica stralciando tale previsione normativa, quantomeno nella parte delle", hanno concluso.27-06-2024 09:48