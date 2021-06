Decreto Riaperture, il governo chiede la fiducia in Parlamento

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il governo ha deciso di porre lanell'Aula della Camera sul. La comunicazione è arrivata all'Assemblea di Montecitorio dal ministro per i Rapporti con il Parlamento,. La decisione è arrivata mentre va avanti ilstabilito dal decreto del 21 aprile poi modificato con alcune "anticipazioni" il 17 maggio dal Consiglio dei Ministri. Oggi infatti è entrato in vigore lo slittamento di un'ora delche su tutto il territorio nazionale in zona gialla – quindi Regioni "bianche" escluse (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna a cui si sono aggiunte Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto) – scatta a partire della mezzanotte.Da lunedì prossimo invece (15 giugno, ndr) via libera al, cioè i festeggiamenti successivi ai matrimoni ma anche alle varie feste e ricevimenti successivi alle celebrazioni (siano esso civili o religiose), fermo restando ilper i partecipanti. Ok anche alle riaperture di parchi tematici e fiere dal vivo nei congressi. Dalinvece verrà abolito il coprifuoco.Si dovrà invece attendere il mese diper la riapertura delle piscine al chiuso e dei centri benessere – ma anche per i centri scommesse –, per assistere a eventi sportivi al chiuso e per partecipare dal vivo a corsi di formazione. "Le cose stanno andando bene e non dobbiamo continuare a preoccuparci di varianti – ha spiegato il sottosegretario alla Salute,, ma è necessario continuare a rispettare le regole e "tutti quanti dobbiamo sapere che il mese di luglio sarà la svolta completa e assoluta: avremo superato la metà della popolazione con almeno una dose di vaccino". Secondo quanto ha riferito Sileri, per settembre-ottobre la previsione è di raggiungere una "protezione di comunità".07-06-2021 01:51