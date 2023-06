Decreto Omnibus, cosa cambia per precari sanità e prima casa giovani

(Teleborsa)

(Teleborsa) -tanti gli emendamenti approvati al decreto Omnibus. Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno, infatti, dato mandato al relatore a riferire in aula, adesso il testo passa sotto la lente dell'Aula.Tra gli emendamenti - come riporta il Sole24Ore- spunta la proposta di modifica che permette di stabilizzare centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impegnati presso gli Irccs (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e Izs (Istituti zooprofilattici sperimentali). Soddisfazione espressa dai firmatari, in quota PD, che parlano di "Novità anche per gli studenti, conche rivendicaesi, infatti, operativiL'emendamento proposto dallaSi interviene infatti sulla norma che individua le categorie che hanno priorità per l'accesso ai benefici del Fondo di garanzia per la prima casa, con una proroga per le domande presentate, che passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori o giovani sotto iche avranno priorità per l'accesso alle risorse, la cui misura massima concedibile dal Fondo passa dal 50 all'80% della quota capitale.21-06-2023 08:21