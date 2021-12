Decreto Milleproroghe all'esame del CdM: dal Golden Power alla CIG

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'estensione del Golden Power "rafforzato", le assunzioni nella PA, le udienze da remoto nei Tribunali ed altre settimane di CIG: sono questi alcuni dei temi trattati nel tradizionalee. In tutto 25 articoli compongono la bozza all'esame del Consiglio dei Ministri.Un articolo si occupa dell'estensione a tutto il 2022 dedeciso durante la pandemia, che include una serie di altri settori oltre a quelli di rilevanza strategica (energia, trasporti, comunicazioni ecc.).Prevista anche una, fino al 31 marzo 2022, per le imprese con numero di addetti inferiore a mille, che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.Nel decreto trovano posto anche le norme per leA, l'estensione del termine per icattolica, le udienze da remoto per i tribunali, ledei Deputati.E ancora, il decreto contiene la proroga dell'incarico agli ispettori del Mims per le(c.d. taglia-code), l'estensione di un anno dell'incarico del(a fine 2022), la proroga a fine 2022 dellaa Cogoleto (Genova).23-12-2021 19:46