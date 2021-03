Decreto Covid, ok del CdM: a scuola fino alla prima media, nessuno in zona gialla fino al 30 aprile

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilha approvato il nuovoche stabilisce le misure per rallentare ilsu tutto il territorio nazionale. Confermate le misure anticipate nei giorni scorsi in merito alla stretta sulle restrizioni nelle: dal 7 al 30 aprile, infatti, si applicheranno di norma solo quelle da(anche per le Regioni in cui si registreranno dati da zona gialla) eanche se saranno possibili deroghe – ma nessun meccanismo di automatismo – da parte del governo nel caso in cui oltre a dati positivi sui contagi si potranno presentare risultati particolarmente buoni anche nella, soprattutto in riferimento alle persone anziane e alle persone fragili.Conferme delle anticipazioni dei giorni scorsi arrivano anche per le. Anche in zona rossa alunni in classe fino allain tutta Italia. Questa disposizione non potrà essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e, delle Province autonome, si specifica. In zona arancione e gialla la didattica in presenza è fino alla terza media e con un minimo del 50% alle superiori. Per quel che riguarda, infine, le visite ad amici e parenti, dal 7 al 30 aprile saranno vietate per le Regioni in zona rossa mentre sarà possibile una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) in quelle arancioni all'interno del comune di residenza.Come annunciato, nel nuovo decreto hanno trovato spazio anche loper i vaccinatori, l'per il personale sanitario e le regole per i. In particolare l'obbligo di vaccinarsi varrà per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali". La vaccinazione sarà infatti un "" per l'esercizio della professione, per chi rifiuta la norma stabilisce uno spostamento a "mansioni, anche inferiori" con il "trattamento corrispondente alle mansioni esercitate". Se ciò non è possibile, "per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione".Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 301.451), di cui 205.794 molecolari (ieri 154.649) e 145.427 test rapidi (ieri 146.802). Sale il(ieri 5,31%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 3.584.899. Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale sopra quota 109mila morti da inizio pandemia. Sostanzialmente stabile sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 6 in meno, 3.710 totali), sia quello degli, 51 in meno rispetto a ieri (sono 29.180 in totale).La Regione con più nuovi casi è la(3.943) seguita da Sicilia (2.904), Veneto (2.317), Piemonte (2.298), Campania (2.016), Puglia (1.962), Lazio (1.800), Toscana (1.538) ed Emilia Romagna (1.490).31-03-2021 08:21