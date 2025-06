Dazi, al via i negoziati Usa-Cina a Londra

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dopo la telefonata di giovedì scorso tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, hanno preso il via a Londra, ospitati dal governo britannico presso la Lancaster House, in campo neutro, i. La delegazione Usa è guidata dal segretario al Tesoro,dal segretario al Commercio,e dal rappresentante Usa per il Commercio,mentre la delegazione di Pechino è guidata dal. L'obiettivo dei colloqui – riporta la Cnn – è tutelare laquando Stati Uniti e Cina hanno deciso di sospendere per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. Nei giorni scorsi, ha, infatti, accusato la Cina di violare l'accordo di Ginevra. In relazione alla durata dei negoziati aspettativa è di due giorni."Vogliamo che Cina e Stati Uniti continuino ad andare avanti con l'accordo raggiunto a Ginevra – ha detto a Fox News la–. L'Amministrazione ha monitorato il rispetto dell'accordo da parte della Cina e speriamo si vada avanti per colloqui commerciali più approfonditi".Al centro dei colloqui, ha dichiarato venerdì scorso,, c'è il tema delle. Alla Cbs ilha spiegato che gli Stati Uniti vogliono ripristinare il flusso di minerali critici, alla base di molte tecnologie, ai livelli precedenti l'escalation della guerra commerciale. La Cina ha, infatti, un vero e proprio dominio sulla filiera deie l'accresciuto sistema di controllo che ha messo in campo sull'export di questi materiali, fondamentali per tutte le produzioni tech, potrebbe essere una carta vincente nel braccio di ferro commerciale in corso con Washington.A maggio – secondo i– la Cina ha esportato terre rare per un valore di 18,7 milioni di dollari, segnando un calo annuo del 48,3%. I dati diffusi dall'ente cinese includono le esportazioni di tutte le tipologie di terre rare, non soltanto quelle soggette alle nuove limitazioni. Il dato di maggio inoltre fotografa un calo del 13,7% rispetto ad aprile, quando le esportazioni avevano raggiunto 21,7 milioni di dollari.E, nonostante a maggio, nei colloqui di Ginevra con Washington, le parti si siano accordate per "sospendere o rimuovere le contromisure non tariffarie adottate contro gli Stati Uniti dal 2 aprile", Pechino ha mantenuto i controlli alle esportazioni sui minerali medi e pesanti annunciati il 4 aprile. Nel frattempo, i governi locali delle regioni ricche di terre rare hanno intensificato a maggio la lotta contro le estrazioni illegali. Il ministero del Commercio cinese ha però annunciato sabato di aver approvato le domande di esportazione qualificate e di essere disponibile al dialogo con i Paesi interessati "per agevolare un commercio conforme", segnalando un'apertura a colloqui specifici sulle terre rare.09-06-2025 18:21