Davos, Macron torna sugli eurobond per un'Europa sovrana

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Di fronte ad una nuova crisi economica e sociale, in Europa si torna a parlare di. A Davos lo ha fatto il, citando il bisogno di. Dalla gestione dei migranti alla difesa comune, dalle infrastrutture critiche alla salute: sono tanti i fronti che la Ue dovrebbe gestire in modo unitario, come ha dimostrato la pandemia di Covid-19 e la ripresa dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo.Dal palco del World Economic Forum, dunque, il numero uno dell'Eliseo ha affermato che- una allusione al crollo del potere d'acquisto - eanche per un rafforzamento dell'Europa "sociale"."Serve un'Europa degli investimenti più forte" ha rimarcato Macron, sottolineando chee neanche dalla Cina e dalla Russia, ma "l'indipendenza è importante" perchè bisognerà "assumere decisioni audaci e occorre essere lucidi"."Gli anni 2024-2025 saranno quelli in cui- ha proseguito il Presidente - "dovremo" e per "sviluppare le nostre capacità di difesa". "Il mondo si sta ricostruendo a pieno ritmo - ha spiegato - e l'Europa ha grandi difficoltà a tenere il passo, l'intelligenza artificiale, ad esempio, si sta sviluppando molto rapidamente e abbiamo un enorme problema sul prezzo dell'energia. Tutto ciò comporta investimenti massicci".Macron ha fatto cenno quindi all', come avvenuto durante la pandemia con il. "Forse dovremmo osare di nuovo con gli Eurobond", ha detto il capo dlel'Eliseo, aggiungendo "forte dei risultati degli ultimi anni penso che dobbiamo fare molto di più".Secondo Macron, in Europa ie finiscono nei settori sbagliati, dunque occorre18-01-2024 09:32