Davidson Kempner cede Prelios a ION di Andrea Pignataro

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Davidson Kempner Capital Management, società globale di gestione degli investimenti, ha sottoscritto un, per la cessione di Prelios. Secondo indiscrezioni ilsarebbe di 1,35 miliardi di euro.Fondata nel 1990 a Milano,, con un patrimonio in gestione di oltre 40 miliardi di euro che comprende crediti deteriorati, esposizioni unlikely-to-pay e fondi real estate.Da quando i fondi di investimento che si avvalgono della consulenza di Davidson Kempner hanno acquisito l'azienda nel 2018, Prelios è riuscita a far crescere il proprio fatturato da 100 milioni di euro a oltre 300 milioni di euro, incrementando al contempo la redditività in modo significativo.Il perfezionamento dell'operazione è soggetto all'autorizzazione da parte delle autorità competentiUniCredit, Intesa Sanpaolo e BNP Paribas hanno diretto il consorzio di banche, comprendente anche Banco BPM, Standard Chartered Bank e Mediobanca, che ha finanziato X3 nell'ambito dell'operazione. BNP Paribas e Mediobanca hanno agito in qualità di advisor finanziari di X3.11-08-2023 11:50