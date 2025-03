DAS: un servizio innovativo per la denuncia online

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La compagnia, parte del Gruppo Generali e leader in Italia nel settore della tutela legale, ha lanciato unin collaborazione conil primo portale italiano interamente dedicato alla presentazione di denunce di reato in modalità digitale. Questa soluzione innovativa consente ai clienti disenza dover recarsi fisicamente presso gli uffici delle autorità competenti.Il nuovo servizio ècome aggressioni, furti, danneggiamenti, violenze verbali e reati informatici. I clienti di DAS potranno redigere la querela direttamente dal sito ufficiale, completando la procedura online in pochi e semplici passaggi."Il nuovo servizio", spiega"riflette l'impegno di DAS nella ricerca di innovazioni che possano generare valore e semplificare la vita dei nostri clienti. La possibilità di inviare, in, una querela alle Autorità, li solleva dall'obbligo di uscire di casa per recarsi negli uffici designati a depositare la denuncia, in situazioni critiche e particolarmente spiacevoli della loro vita, come aggressioni fisiche, violenze verbali, eventi dolosi e pericolosi"."Sono soddisfatto di questa collaborazione", dichiara, "perché DAS rappresenta un importante partner strategico nel mondo assicurativo, che sposa la nostra filosofia improntata all'avanguardia e all'accessibilità. L'obiettivo che abbiamo in comune è quello dia noiose lungaggini".La piattaforma digitale, che conta già oltre 150.000 visitatori, offre une collabora anche con altri operatori che necessitano di una denuncia per gestire pratiche amministrative, come la denuncia per furto di un documento d'identità.Accedendo all'area assistenza del sito DAS, i clienti possonoevitando le lunghe attese presso le autorità. Il processo è guidato passo dopo passo, e, in caso di errori o incongruenze, un team di avvocati esperti verificherà la completezza e l'accuratezza della querela. Una volta inviata la denuncia, tutti gli aggiornamenti saranno consultabili nell'area personale del portale.Se il procedimento porta a un avvio di causa o a un rinvio a giudizio, i clienti verranno informati tramite il portale. In caso di archiviazione della querela, saranno ricevute comunicazioni adeguate. Qualora il cliente desideri avanzare ulteriori pretese, DAS offrirà supporto in base alla copertura assicurativa sottoscritta.Il servizio èsia quelli attuali che quelli che sottoscriveranno una polizza entro il 30 novembre 2025. Per le persone fisiche,, mentre per le persone giuridiche il servizio è attivabile dal legale rappresentante. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 fino al 31 dicembre 2025, con possibili proroghe successive.Con questa collaborazione, DAS e DenunciaOnline puntano a, rispondendo alle esigenze di un mondo sempre più digitale e dinamico.18-03-2025 11:46