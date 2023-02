Dall'Ucraina all'energia: presidente Parlamento Europeo Metsola a Roma

(Teleborsa)

E' iniziata con una passeggiata a Campo de' Fiori con il Sindaco di Roma Gualtieri, lIl primo cittadino, per diversi anni europarlamentare, ha accolto la presidente del PE ai piedi di Palazzo Farnese a due passi da Campo de' Fiori.spiegherà a fine passeggiata Gualtieri.Un giro per lecol sindaco che in questa occasione ha fatto daIn via di Monserrato Gualtieri le mostra la targa in memoria di Beatrice Cenci, la giovane che fu giustiziata nel 1599 per aver ucciso il padre violento, "una grande storia di cronaca nera. Caravaggio si ispirò a quell'esecuzione per la 'Giuditta e Oloferne'" le racconta il sindaco mentre le mostrava il dipinto sul cellulare. Scena che si è ripetuta praticamente ad ogni angolo con Gualtieri intento a illustrareMetsola ha quindi visto a Palazzo Giustiniani il presidente del SenatoNel corso dell'incontro, a quanto si apprende, sono stati affrontati diversi temi tra cui il conflitto in Ucraina e le sanzioni alla Russia. Spazio poi al tema dell'energia e alla situazione economica. I due presidenti hanno inoltre affrontato il capitolo del cosiddetto Qatar gate. Al termine del colloquio, La Russa ha fatto visitare alla Metsola la sala della Costituzione, la sala di palazzo Madama dove venne firmata la Carta costituzionale.Nell'agenda di Metsola anche l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello con il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Salta invece l'incontro con la premier Meloni, ancora influenzata. La presidente del Parlamento europeo parteciperà inoltre all'inaugurazione del centro