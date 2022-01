Crowdfunding, +26% nel 2021: in crescita del 137% gli investimenti "green"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, la principale società in Italia per investimenti in equity, lending e debt crowdfunding, ha rilasciato un'analisi sull'andamento della raccolta innegli ultimi 12 mesi. Il report ha segnalato una crescita delledel 26% e investimento medio poco sotto i 9.000 euro. Crescono in particolare gli, che battono ampiamente la media, segnando un + 137%. Per l'85% si tratta di uomini, con residenza soprattutto in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna."Gli investimenti in crowdfunding sono sempre più crowd, aperti cioè al grande pubblico. Negli ultimi 12 mesi c'è stata infatti una forte presenza dei piccoli investitori, al fianco di investitori professionali e business angel, con cui tutto il settore continua a lavorare", ha dichiarato, CEO di Opstart e Crowdbase. "Oltre a questo, siamo molto contenti di osservare un crescente interesse degli investitori verso gli investimenti green. Tutto ciò, anche grazie a una maggiore quantità di società sostenibili presenti sul nostro portale, società che selezioniamo prestando particolare attenzione al loro impatto sui fattori ESG (ambiente, social e governance)". ha concluso Arioldi.Milano, Roma, Torino e Padova, ma anche Monza e la zona della Brianza sono le aree del Paese che hanno investito di più. Al sud la città dove si investe di più è Napoli, seguita da Catania, Palermo e Lecce., con un +92%, è la città dove gli investimenti hanno registrato la crescita maggiore, seguita da Padova (+71%) e Napoli (+53%).13-01-2022 20:33