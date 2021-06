Crollo dei consumi delle famiglie nel 2020 a causa della pandemia

(Teleborsa)

(Teleborsa) -e dei conseguenti lockdown, che si sono uniti al calo dei redditi provocato dall'emergenza sanitaria, che ha costretto molte famiglie a far ricorso a strumenti come la CIG ed il Reddito d'emergenza.che, nel 2020, ladelle famiglie italiane è stata dirispetto ai 2.560 euro del 2019). Considerando la dinamica inflazionistica (-0,2%), il calo in termini reali è appena meno ampio (-8,8%).Si tratta della, anno di inizio della serie storica, checorrente indietro di vent'anniLeriguardano i capitoli di spesa sui quali le misure di contenimento hanno agito maggiormente e in maniera diretta, cioè(-38,9%, 79 euro mensili in media nel 2020) e(-26,4%, 93 euro mensili), seguiti da capitoli fortemente penalizzati dalla limitazione alla circolazione e alla socialità, come(-24,6%, 217 euro mensili nel 2020) e(-23,3%, 88 euro mensili). Nel 2020, la spesa è stata. La quota di prodotti alimentari e bevande analcoliche ha così raggiunto il 20,1% della spesa totale dal 18,1% del 2019.Il calo delle spese delle famiglie è diffuso su tutto il territorio nazionale, ma la sua articolazione sembra risentire delle differenze territoriali nella diffusione del Covid-19 e delle misure di contrasto adottate: è stato(-10,2% il Nord-ovest e -9,5% il Nord-est), seguito da Centro (-8,8%) e Mezzogiorno (-8,2% il Sud e -5,9% le Isole).Anche il 2020 ha visto una seppur modesta: il rapporto di spesa tra famiglie più abbienti e meno abbienti di è attestato a 4,8 tornando ai livelli del 2013., almeno limitatamente ai primi tre mesi. Secondo stime preliminari dell'Istat, infatti, la spesa media mensile nelrispetto allo stesso trimestre del 2020, per gli effetti persistenti della crisi sanitaria. Al netto delle spese alimentari e per l'abitazione, il calo è più ampio e pari a -7,5%.09-06-2021 10:44