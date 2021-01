Crisi di Governo, attesa per la prossima mossa: che farà Conte?

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il giorno dopo lodi- concretizzato con ledelle Ministre di Italia Viva, Bellanova e Bonetti - si cerca unaper uscire dall'angolo. "C'è un dato che non può essere cancellato dalle nostre analisi. Ed è a questo punto l'inaffidabilità politica di Italia Viva", dice a chiare lettere il segretario dem Nicoladurante la riunione dell'ufficio politico convocata al Nazareno, paventando il"Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, ieriaprendo l'ennesima crisi di governo. Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne fieri", scrive il Ministro degli Esterisu Facebook sottolineando che "l'Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato,, intanto, sembra tentato dall'idea di andare allain Senato ma è la strada - secondo molti - piùMentre lechiedono al Presidente del Consiglio di riferire in Aula.La"non ci impedirà di" sui ristori: il decreto ha lama serve prima il nuovo scostamento di bilancio. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari Regionalinel corso della riunione con le Regioni, sottolineando che si sta ragionando su ristori "specifici" per ile che sono confermatisuche verranno penalizzate dalle chiusure.Il nuovoverrà chiuso in giornata e continua a far discutere ildalle 18 che non piace a diversi presidenti e, per questo, potrebbe essere limitato. Questa l'ipotesi emersa nella riunione. Come sempre, occorre trovare un: il ministro Boccia avrebbe ribadito la volontà del governo di mantenere la norma per evitare casi di movida garantendo però che palazzo Chigi e il Mise stanno valutando cAl vaglio anche la possibilità di riaprire inelle Regioni gialle e durante i giorni feriali, come confermato dal ministro per la Cultura Dario Franceschini.Il Ministro della Salutenel suo intervento con le Regioni ha sottolineato come, secondo quanto si apprende da fonti accreditate. "La situazione - ha aggiunto -Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata". L'introduzione della zona bianca è un "segnale per il futuro". Nellasi entrerà in base ad una serie di condizioni: tre settimane di fila consulle Regioni del commissario all'emergenza Arcuri: "E' necessario innalzaregarantendo sempre la "e, allo stesso tempo, un "30%" di stock "per le dosi di richiamo. Dal 20 gennaio arriverà nelle regioni il primo gruppo di medici e infermieri per la somministrazione.Intanto, arriva ilche avverte: "il vaccino non è una soluzione immediata e. Incremento di nuovi casi settimanali di Covid, arrivati, dal 6 al 12 gennaio, a 121.644 rispetto ai 114.132 della settimana precedente. E sul fronte ospedaliero si registra una lieve risalita dei ricoverati con sintomi (23.712 rispetto a 23.395) e delle terapie intensive (2.636 rispetto 2.569). Aumentano ancora i decessi settimanali, 3.490 rispetto a 3.300.quelli che emergono dal nuovo monitoraggio.14-01-2021 03:35