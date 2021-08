Crisi chip, Stellantis ferma produzione in diversi impianti: che succede?

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Primapoi il poloadesso la crisi dei microchip fa slittare anche anche la riapertura diil più grande degli stabilimenti delin Europa - al. Si potrà garantire la produzione soltanto per cinque giorni, poi stop per carenza diRiconvocare, al più presto, il tavolo nazionale suQuesto l'appello al Ministro dello Sviluppo economico,e al Ministro del Lavoro,lanciato dai sindacati dei metalmeccanici. In una lettera, Fiom, Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr chiedono di riconvocare il tavolo insediato a giugno scorso. "Le novità emerse nel frattempo, da ultimo della crisi di approvvigionamento dei semiconduttori che sta determinando una forte criticità negli stabilimenti, richiedono di proseguire - scrivono - il confronto sul futuro piano industriale e di assegnare a tutti gli impianti dai motori all'assemblaggio agli enti di staff una missione produttiva e di attività che garantiscaDall'ultimo incontro dello scorsosono intervenute difatti numerose novità che devono essere necessariamente affrontate e approfondite con l'azienda e con il Governo per trovare le migliori soluzioni per garantire il futuro di tutti i lavoratori italiani e le missioni produttive in tutti i siti del nostro Paese", sottolineanosegretario nazionale Uilm e responsabile del settore auto.- rilevano - annoveriamo senz'altro l'importante accordo di Melfi del 25 giugno, che prevede la riorganizzazione della fabbrica e la assegnazione di nuovi modelli, l'annuncio di Stellantis della costruzione della Gigafactory a Termoli, che conferma l'impegno nel nostro Paese con importanti investimenti nell'ambito del processo di elettrificazione, e da ultimo l'aggravarsi del problema di approvvigionamento di semiconduttori, già presente nei mesi scorsi, che ora sta paralizzando l'attività produttiva, causando fermate periodiche praticamente in tutti i siti italiani". "Alla luce di tutto questo - concludono Palombella e Ficco - abbiamo chiesto al Governo di riprendere la discussione e il confronto sul futuro di, di migliaia di lavoratori e di un settore industriale che nei prossimi anni dovràoncludono.31-08-2021 03:59