Credem: doppia certificazione per qualità delle condizioni occupazionali e parità salariale e lavorativa

(Teleborsa) - Credem , tra i principali gruppi bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo, ha ottenutoper la qualità delle condizioni occupazionali sia l'attestazioneper la parità salariale e di opportunità lavorative offerte alle persone che operano nel Gruppo.In particolare, i riconoscimenti sono stati assegnati per l'ottavo anno consecutivo da Top Employer Institute, organizzazione internazionale specializzata nella valutazione della qualità del posto di lavoro, e per il, ente senza scopo di lucro che opera a livello europeo, nato nel 2010 per certificare la corretta applicazione della parità di genere nelle aziende.Per Credem tali attestazioni rappresentano un', con costanti investimenti per costruire un ambiente lavorativo il più possibile aperto alle diversità, alla valorizzazione delle unicità del singolo ed attento alla concreta attuazione della parità di genere all'interno dell'organizzazione. Nel(di cui il 47% donne) ed ha costantemente ampliato la diffusione dello smart working (l'85% dei dipendenti ha un contratto di lavoro agile) e della formazione (con oltre sei giorni medi di formazione pro capite nel 2022) .Lache attesta come l'istituto bancario adotti realmente una politica salariale equa basata su aspetti tangibili che escludono i pregiudizi di genere, politiche di gestione del personale efficienti che diano la stessa opportunità a donne e uomini all'interno dell'azienda ed azioni concrete volte a rendere l'ambiente di lavoro sempre più inclusivo. Si tratta di una certificazione, organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2010 per certificare la corretta applicazione della parità di genere nelle aziende, in collaborazione con Price Waterhouse Coopers (PWC).La, ottenuta da Credito Emiliano per l'ottavo anno consecutivo, è assegnata esclusivamente alle aziende che raggiungono i più alti standard nell'ambito delle condizioni di lavoro offerte ai propri dipendenti. La certificazione viene rilasciata dopo la verifica dei processi aziendali che riguardano le Persone e l'ascolto dei dipendenti."Per noi, il raggiungimento di questo traguardo, è un grande orgoglio", dichiara. "Al centro di ogni nostra scelta mettiamo il benessere delle persone e la volontà di costruire un ambiente lavorativo il più possibile aperto alle diversità, alla valorizzazione delle unicità del singolo ed attento alla concreta attuazione della parità di genere. Partiamo da questo bellissimo risultato per portare avanti, anche nel 2023, le nostre scelte aziendali con serietà e convinzione", ha concluso Bassi.03-03-2023 11:51