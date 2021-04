Covid-19, oggi 5.943 nuovi casi e 429 morti. Tasso di positività scende al 4,9%

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Aumentano i tamponi e scendono i contagi. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati(ieri sono stati +16.974) a fronte di8.071 in più rispetto a ieri. Resta, invece, critico ilche nelsale a(ieri si sono registrati 380 decessi), per un totale di 116.366 vittime da febbraio 2020.Stando ai dati, l'(3.285 in meno rispetto a ieri). Isono in totale, 51 in meno rispetto a ieri, mentre i malati ricoverati reparti Covid ordinari sono 24.743 (-844). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 199.Sul fronte dei contagi lacon 2.431 nuovi casi su oltre 47mila tamponi, è la regione più colpita. Seguono(+1.994),(+1.537),(+1.474),(+1.370),(+1.275),(+1.239) e(+1.200).Laè anche la regione che registra il maggior numero di(+87), seguita da(+50),(+42),(+39), e(+38).hanno, invece, registrato zero morti.16-04-2021 08:35