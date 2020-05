Covid-19, cura con il plasma: Vella: "Risultati molto incoraggianti ma la scienza esige cautela"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. Si estrae il plasma dal sangue di persone che si sono guarite dal Covid-19 e lo si immette nell'organismo di chi è ancora ammalato e si trova in condizioni critiche.. Una terapia tuttavia non nuova, già usata da diversi anni anche contro altre infezioni come ad esempio. Ora questa tecnica è stata. Ma il rigore della scienza impone cautela.e occorrerà validare i dati ottenuti da questaE cosi',. Lo studio è stato inviato all'autorevole rivista scientifica. La risposta per la definitiva validazione dei datiPer capire meglio perché ci voglia tanta cautela nelTeleborsa si è rivolta al, virologo eche si occupa di farmaci già esistenti."Dagli studi preliminari. Non dimentichiamo poi chee che il plasma di questi deve. Non sappiamo ancora però quanti ne servano per bloccare il virus"."Come per tutti i farmaci. Però in molti casi l'infezione - se leggera - sparisce da sola, quindi sarebbe un errore somministrarla.. Il fatto è che questo virus è talmente imprevedibile che il paziente può precipitare in condizioni critiche all'improvviso., si tratta dello stesso principio degli anticorpi presi dal plasma,. Quindi con l'uso di(sia pure non specifici),di cui abbiamo parlato,. L'unica vera importante arma al momento: distanziamento sociale, uso corretto della mascherina, lavaggio delle mani.di08-05-2020 04:15