Covid, Sicilia torna bianca da sabato. Fondazione Gimbe: "In Italia contagi in calo da 5 settimane"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Lacon due giorni di anticipo. Il rientro – secondo quanto ha annunciato l', presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull'andamento della pandemia nell'Isola – è previsto a partire da sabato prossimo.La cabina di regia si esprimerà domani ma il passaggio in zona bianca è stato anticipato alla Regione siciliana dalla cabina tecnica in quanto oggi scade il 14esimo giorno che sancisce il rientro nei parametri. "Nelle ultime ore ho sentito il ministro Speranza – ha detto l'– per la Sicilia varrà il decreto legge convertito, quindi la zona bianca sarà immediata: non da lunedì ma da sabato, questo mi ha anticipato il ministro".A migliorare è tutto il quadro nazionale. Dal 29 settembre al 5 ottobre – come rileva ilche confronta i dati della settimana dal 29 settembre-5 ottobre 2021, con quelli della precedente – calano, per la quinta settimana consecutiva, i nuovi casi di Covid-19 (sono stati 21.060 rispetto a 23.159 della settimana precedente, pari al -9%), così come calano dell'8,5% le persone in isolamento domiciliare (86.898 rispetto a 94.995). Si registra, inoltre, un netto calo, pari a -19,4%, si vede nei decessi, passati da 311 a 386."Ormai da 5 settimane consecutive il dato nazionale mostra una discesa dei nuovi casi settimanali, anche se nell'ultima settimana, rispetto alla precedente, 5 Regioni registrano un incremento percentuale dei contagi", spiega. Gli aumenti riguardano Basilicata (+73,6%), Prov. Aut. Bolzano (+8,7%), Prov. Aut. Trento (+20,9%), Sardegna (+5%), Valle D'Aosta (+64,5%), ma rimangono "contenuti in termini assoluti"."Sul fronte ospedaliero – afferma– si registra un ulteriore calo dei posti letto occupati da pazienti Covid-19: rispetto alla settimana precedente scendono del 13,2% in area medica e del 5,7% in terapia intensiva". A livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso (5% in area medica e 5% in area critica) e nessuna Regione supera le soglie del 15% per l'area medica e del 10% per quella critica.Nellasull'incidenza dei contagi da Covid in Italia e in Europa,si aggiungono alle Regioni italiane colorate in verde. Latorna in giallo dal rosso scuro della scorsa settimana, mentre larimane l'unica Regione italiana in rosso.07-10-2021 15:22