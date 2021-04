Covid, Istat: nel 2020 quasi il 70% di spettacoli ed eventi dal vivo in meno

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2020 laha portato a una riduzione delleeddal vivo e riprodotto pari al 69,3% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dalla memoria dell'depositata in Senato nel quadro dell'esame parlamentare del. Rispetto al 2019, infatti, lo scorso anno glisi sono ridotti invece del 72,9% e la spesa alè scesa del 77,6%.Rispetto al 2019, quando i biglietti "staccati" erano stati 104,4 milioni, il l'ha registrato una diminuzione del 70,9% degli ingressi e un calo della spesa al botteghino del 71,6% (667,9 milioni di euro nel 2019). L'ha subito una riduzione del 70,7% in termini di ingressi e del 78,5% per la spesa al botteghino. Ancora più consistenti sono state le perdite per il settore dei: rispettivamente -83,2% e -89,3%.Molto negativi anche i numeri delleper le quali gli ingressi si sono ridotti del 77,5% (erano 30,8 milioni nel 2019) e la spesa al botteghino dell'84,0% (501,6 milioni di euro nel 2019) e della, il cui pubblico è calato del 77,9% e gli introiti realizzati attraverso la bigliettazione del 76,7% rispetto all'anno precedente in cui si sono registrati 26,4 milioni di ingressi per 196,1 milioni di euro."Anche dopo il– si legge nella memoria dell'Istat – molti luoghi dello spettacolo non hanno riaperto le porte: complessivamente nel 2020 solo 46.724 esercizi hanno organizzato almeno un, a fronte dei 94.687 del 2019; anche durante la(dal 15 giugno al 25 ottobre 2020), il numero di giornate è stato pari a poco più della metà (51,9%) dello stesso periodo dell'anno precedente".08-04-2021 07:12