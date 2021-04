Covid, da domani Italia in zona rossa: le deroghe per visite e seconde case

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dal 3 al 5 aprile l'Italia entra inin occasione delle vacanze dianche ci saranno deroghe alle misure anti contagio per lead amici e parenti e leLe visite a parenti e amici saranno consentite all'interno della propria regione, una volta al giorno, al massimo due adulti e minori di 14 anni dalle 5 alle 22. Ledel governo sono di evitare incontri con non conviventi, tenendo a riparo anziani e persone più fragili. Opportuno indossare lae tenere aperte le finestre, mentre a tavola si consiglia di osservare iled evitare di mescolare piatti e posate.Quanto alle, potranno essere raggiunte soltanto dal nucleo convivente e soltanto se la casa è disabitata. Quindi no ad amici e parenti. Potrà andare nella seconda casa soltanto chi dimostra di averne avuto(quindi ne è proprietario o affittuario da una data antecedente al 14 gennaio 2021), ma in diverse Regioni sono previsteancora. Come quelle della Provincia die diche hanno vietato lo spostamento nelle seconde case per ise non per "motivi di salute, di lavoro, di studio oppure per comprovate e gravi situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata". La Regione sarda chiede anche il tampone negativo per sbarcare sull'isola.Stop alle seconde case anche per i residenti in, mentre insarà necessario per chi arriva sull'isola un tampone nelle 48 ore precedenti: se questo non sarà possibile si può sbarcare ma rimanere in quarantena. In diverse Regioni è prevista anche la chiusura deinel giorno diIl Viminale, intanto, durante il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, ha chiesto aidi intensificare i: saranno in campodelle forze dell'ordine che dovranno presidiare le aree urbane più esposte al rischio di assembramenti: parchi, litorali, arterie stradali e autostradali, stazioni, porti e aeroporti.02-04-2021 08:26