Covid, bozza Monitoraggio Min.Salute-ISS: balzo in avanti di incidenza e indice Rt

(Teleborsa)

(Teleborsa) -hanno superato le soglie fissate dal governo. Secondo quanto si apprende dalla bozza delsettimanale delall'esame della Cabina di regia, i valori che registrano la circolazione del virus e la replicabilità del contagio, si attestano rispettivamente a 58 e 1,57 (i limiti fissati sono pari a 50x100mila per il primo e l'1,50 per il secondo). La scorsa settimana si attestavano rispettivamente a 41 e 1.26. I dueinsieme ai nuovi valori varati dal governo sulla percentuale di saturazione dellee delle, determinano il cambio di fascia delle regioni e le relative restrizioni.Sono 20 - rispetto alle 19 della scorsa settimana - leclassificate ae una (Molise) a rischio basso questa settimana. Diciassette Regioni e Province autonome riportano allerte di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. Nessuna Regione e Provincia autonoma supera ladi occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, ma aumentano i ricoveri. Secondo la bozza del monitoraggio – che rileva la situazione ospedaliera al 27 luglio – il tasso di occupazione inè stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di ricoverati che passa da 165 (20/07/2021) a 189 (27/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche nazionale aumenta invece al 3% rispetto al 2% della scorsa settimana. Il numero diin queste aree è in aumento da 1.194 a 1.611.In particolare, sono lead avere i parametri ospedalieri più elevati:hanno un valore di occupazione nelle aree mediche rispettivamente dell'8%, del 6,6%, e del 4,9%.ma anche ilhanno, nello stesso periodo, un valore di occupazione delle terapie intensive rispettivamente del 4,7%, del 4,2% e del 3,7%. Per quanto riguarda, invece, l'incidenza su 100mila abitanti nella settimana del 23-29 luglio, sono Sardegna (136,2),(94,5) e Lazio (87,5) le regioni con i valori più alti.30-07-2021 11:15