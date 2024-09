Costruzioni, nell'ultimo anno garanzie Sace per 14 miliardi a supporto imprese filiera

(Teleborsa)

(Teleborsa) -è l'iniziativa dedicata al settore delleche prevede la partecipazione, dal 23 al 27 settembre, a 3 fiere per incontrare le aziende della filiera e un evento il 24 settembre dedicato alle opportunità inIlè una delle principali filiere a rilevanza sistemica e gioca un ruolo cruciale nel sistema produttivo nazionale, sia in termini di impatto economico che di interconnessioni tra settori, si pensi alle macchine industriali, all'agro-alimentare, all'abbigliamento, ai mezzi di trasporto su gomma, all'energia, alla sanità e alla farmaceutica.L'indice deldelle costruzioni ha segnato un +8,4% nei primi cinque mesi del 2024, un ritmo ben superiore sia all'eurozona che al resto della produzione industriale italiana. A livello globale, la crescita è e sarà principalmente trainata dal mercato africano e da quello asiatico.Per aumentare la propria, le imprese che operano in questo settore devono investire di più nell'innovazione 4.0 per ricevere un boost alla capacità esportativa del 15%, e avere un approccio multi-filiera: agganciare più filiere moltiplica le opportunità, mitiga i rischi di concentrazione, aiuta a raggiungere nuovi mercati e attivare strategie ESG sostenibili.Quali saranno idei prossimi anni? Edifici sostenibili, gestione dell'acqua, gestione dei rifiuti, l'economia circolare e la silver economy contribuiranno in maniera sostanziale a generare progresso sociale, sostenibilità ambientale e vantaggio competitivo. Una particolare attenzione meritano gli smart building che, grazie all'interazione tra l'edilizia tradizionale e le nuove tecnologie digitali (IoT, AI), promettono di rivoluzionare lo sviluppo urbano e creare città resilienti e sostenibili. Nel complesso, 350mila aziende operano lungo l'intera filiera degli edifici intelligenti, che emerge come una delle direttrici principali per il futuro dello sviluppo urbano. Vanno in questa direzione gli edifici smart per il quartiere greendidiche SACE ha supportato con unaSACE, da sempre, è al fianco della. Nell'ultimo anno ha garantito complessivamente circa 14 miliardi di euro, supportando le imprese in Italia e all'estero con un'ampia offerta dedicata al settore - cauzioni, rischi delle costruzioni, export credit, project finance - e soluzioni a sostegno della loro transizione sostenibile e digitale.Tra lepiù recenti, ad esempio, SACE ha sostenuto l'azienda bergamasca CRS Impianti e Costruzioni per la realizzazione di nuovi impianti in Messico; i progetti di investimento sostenibile di CMB, azienda di Modena e della società edile piemontese Secap; infine la riqualificazione e la sostenibilità ambientale dei porti di Napoli e Salerno e di quello di Genova.Gli esperti SACE di settore saranno presenti a 4 appuntamenti.: dal 23 al 27 settembre, a Bologna, la fiera internazionale dedicata al design delle superfici, ceramiche e arredo del bagno. 5 giorni in cui le aziende provenienti da tutto il mondo potranno confrontarsi con gli esperti di SACE in incontri B2B e scoprire le opportunità del settore.: dal 24 al 27 settembre, a Rimini, la manifestazione dedicata alle tecnologie di processo, attrezzature, estetica e design per l'industria della ceramica e del laterizio. Per saperne di più e partecipare alla fiera cliccare qui.: dal 24 al 27 settembre, a Verona, l'appuntamento internazionale tra i protagonisti del comparto: dalla cava al prodotto lavorato, dalle tecnologie e dai macchinari agli utensili. Per saperne e registrarsi all'evento cliccare qui.: il 24 settembre SACE organizza un incontro di business matching con il Gruppo qatariota Taleb, uno dei principali player del Paese con importanti piani di sviluppo. Per partecipare all'evento cliccare qui.19-09-2024 16:20