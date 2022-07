Corte Conti, Fava: osservatorio risorse pubbliche aiuterà enti locali

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "È alleche si rivolge la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti. La, con le sue 'linee guida' e gli atti di indirizzo dell'attività di controllo, è chiamata ad offrire le opportune indicazioni operative di principio, nel coordinamento della. Sarà compito di questa Sezione svolgere un'assidua opera di orientamento nei confronti degli enti territoriali, tesa a favorire l'uniforme attuazione della legge e la ottimizzazione delle risorse".Lo ha detto, membro laico del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, alla cerimonia sul giudizio di parifica dell'esercizio 2021 della. "E proprio al fine di valorizzare le potenzialità offerte dal nostro sistema di contabilità - ha spiegato - il d.lgs. n. 118/2011 (e successivamente modificato dal d.lgs. n. 126/2014) ha introdotto il nuovo sistema di contabilità armonizzata; l'armonizzazione delle regole che presiedono la redazione dei bilanci pubblici, con l'introduzione di criteri omogenei volti a migliorare la trasparenza, l'e ladelle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, costituisce uno strumento essenziale per la definizione di un quadro normativo contabile che concorra alladelle finanze pubbliche"."Oltre a dispiegare la sua azione sul piano dell'contabile degli enti pubblici - ha aggiunto Fava - l'armonizzazione è infatti una funzione che estende in concreto i suoi effetti anche sul, in base al presupposto che una maggiore uniformità nella predisposizione degliassicuri, in prospettiva, un miglior uso delle risorse pubbliche. A rafforzare e a sostenere la Corte in questa nuova veste interviene l'Osservatorio per le risorse pubbliche di cui io ho l'onore e l'onere di presiedere. L'Osservatorio, istituito con Deliberazione del Consiglio di presidenza n. 2 del 2021, è chiamato a svolgere un' importante funzione di supporto scientifico alle strutture centrali e regionali della Corte dei conti, con compiti di ricerca sulla spesa e sulle risorse pubbliche, organizza e promuove conferenze, convegni ed altre iniziative culturali, favoriscedie di esperienze con le istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, cura studi, ricerche e pubblicazioni nel campo economico nonché in materia di controllo interno ed esterno sulla spesa pubblica, infine, partecipa e contribuisce alle iniziative di ricerca e di studio che sono attuate da analoghe istituzioni di ricerca, italiane e straniere"."In definitiva, l'Osservatorio per le Risorse Pubbliche ha lo scopo di supportare in maniera completa gliche svolgono la loro attività nell'ambito della finanza pubblica per una giusta allocazione delle risorse economiche - ha concluso Fava - Ne discende pertanto l'importanza dell'Osservatorio che, per suo fine statutario, è chiamato a fornire un supporto scientifico agli uffici della Corte deputati ad affiancare e sostenere gli enti locali nella corretta allocazione delle, soprattutto in questo particolare momento storico caratterizzato da una situazione didovuta alla crisi pandemica che ancora stiamo vivendo, e che porterà ad una distribuzione, a livello locale, di ingenti risorse provenienti dal".22-07-2022 18:40