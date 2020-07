Coronavirus, salgono i contagi: 386 nuovi casi e 3 morti

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Continuano addove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati, contro i 289 del giorno prima.Sono i dati diffusi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute in merito all'emergenza Covid-19 in Italia: si tratta del numero più alto registrato nell'ultimo mese.A far salire il totale sono soprattutto i contagi registrati in, ma soprattutto iche portano il totale del Veneto da 42 a 112 nuovi casi. Aumento significativo dei casi anche in Sicilia, da 18 a 39 casi. Il totale dei casi da inizio pandemia sale così a 247.158.: Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.contro le 6 del giorno prima, di cui 2 in Emilia e 1 nel Lazio. Il totale dei morti da Covid-19 in Italia sale a 35.132.: sono 765 in più in 24 ore, contro i 275 di ieri, per un totale di 199.796. Il dato porta a un calo degli attualmente positivi di 386 pazienti, per un totale di 12.230.con 17 casi in più in regime ordinario per un totale di 748:, tornando a quota 47. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.435. Aumentano anche i tamponi: 61.358 quelli odierni contro i 56.018 del giorno prima.30-07-2020 06:40