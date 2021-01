Coronavirus, Rapporto Fbk-ISS-Inail: alert su riaperture

(Teleborsa)

(Teleborsa) -quando l'incidenza delleè ancora alta può portare a uni, e quindi dei ricoveri, anche seE' quanto rileva uno studio, basato sui dati della "prima ondata" dell'epidemia, dei ricercatori di(FBK),(ISS) e(INAIL) pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States (Pnas).Tanti gli aspettidallache , ad esempio, per quanto riguarda lacon cui vengono riattivati i contatti sociali, mostra che unpuò incidere notevolmente sull'andamento dell'epidemia. Ad esempio, anticipare al 20 aprile la fine del lockdown avvenuta il 18 maggio avrebbe potuto generare un incremento di circa ildelle ospedalizzazioni cumulative rispetto a quelle osservate da maggio fino a fine settembre."Lo studio - spiega Stefano Merler, ricercatore FBK - mostra che il potenziale di trasmissione di Covid-19e suggerisce estrema cautela nella scelta deiche vengono riattivati e nella tempistica di riattivazione degli stessi".Ancora nel dettaglio, i contatti nel mondo del lavoro, escludendo i servizi essenziali (es. Sanità) che possono essere ad alto rischio ma non possono essere sospesi, potrebbero non incidere molto sulla trasmissibilità di Sars-CoV-2; è comunque importante favorire il più possibile lodove possibile; laalle scuole medie potrebbe avere un impatto limitato sulla trasmissibilità di Sars-CoV-2 a causa della minor suscettibilità all'infezione dei bambini e ragazzi fino a circa. Riattivare, invece, quasi completamente i contatti sociali e le scuole di ogni ordine e grado potrebbe provocareGli autori hanno inoltre stimato chesi è infettata circa il, con grandi differenze tra Regione e Regione (circa l'11% in Lombardia, il 2% in Lazio e l'1% in Campania). Come conseguenza, l'analisi suggerisce che gli effetti delle riaperture possono essere diversi da regione a regione a seguito dei diversi livelli di immunità raggiunta e della diversa prevalenza di infezione. La ricerca suggerisce anche undellacon un minore impatto di Covid-19 nelle regioni con popolazione più giovane.Stimato anche che il(quante infezioni vengono individuate dal sistema di sorveglianza rispetto al totale delle infezioni, inclusi quindi anche tutti gli asintomatici) è cresciuto da circa il 9,4% durante la prima onda a circa il 24,5% durante l'estate, probabilmente a causa della miglior08-01-2021 12:05