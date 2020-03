Coronavirus, quarto lieve calo dei contagi: +683 le vittime in 24 ore

(Teleborsa)

(Teleborsa) -con unanelle ultime 24 ore, e unin giornata.È quanto emerge dalnella consueta conferenza stampa che ha visto l, tornato al proprio domicilio dopo aver, come ha specificato il vice capo del Dipartimento, presente in conferenza., in calo rispetto all'incremento di 3.612 registrato martedì: il dato odierno porta a, per uSono, con un: il dato, seppur ancora importante, mostra un calo rispetto all'aumento di martedì quando si registrarono 743.dopo aver contratto il coronavirus:rispetto al giorno precedente, numero che porta a un totale diMartedì l'aumento dei guariti era stato di 894.Sono, 93 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in Lombardia. Dei 57.521 malati complessivi, 23.112 sono poi ricoverati con sintomi e 30.920 sono quelli in isolamento domiciliare., ha spiegato il vice direttore Miozzo rispondendo a chi gli chiedeva un bilancio a 2 settimane dalle misure per tutta Italia.e crediamo che il numero di persone infette sia coerente con il trend che la diffusione ha avuto nel Paese: questo ci fa pensare che", ha aggiunto.Questione tamponi, Miozzo ha chiarito che "si fanno i tamponi che il sistema nazionale ritiene necessario fare. C'è una policy di ricerca dei pazienti asintomatici, ma".", ha poi annunciato il capo delle emergenze della Protezione Civilesottolineando che si tratta di tutti sanitari ed esperti che "hanno lavorato a Wuhan e che potranno portare un'esperienza importante".D'Angelo ha poi ricordato che "tper recarsi attraverso trasferimento con biocontenimento, quindi in modalità protetta"."Nello specifico si tratta di un, in Germania", ha aggiunto D'Angelo che ha sottolineato l'aiuto dello Stato tedesco.25-03-2020 06:53