Coronavirus, OMS avverte: seguire regole o andrà sempre peggio

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Voglio essere schietto, troppi paesi vanno verso la direzione sbagliata". A dirlo senza giri di parole il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanitàdurante il consueto briefing con la stampa. "", ha spiegato."L'unico obiettivo del virus è trovare persone da infettare. Messaggi ambigui dei leader stanno minando l'elemento cruciale di ogni azione: la fiducia", ha aggiunto.Ma c'è una, ha sottolineato ancora. Guai ad abbassare la guardia.. L'ho già detto in passato e continuerò a dirlo: non importa dove un Paese si trovi sulla curva epidemiologica, non è maiIntanto, lacontinua a marciare a ritmo sostenuto neglii, Paese più colpito al mondo, che hanno registrato ieri 59.747 nuove infezioni in 24 ore, secondo il rapporto quotidiano della. Il numero di casi confermati è di 3.301.820 e il numero di morti sale a 135.171 (442 in più in 24 ore).14-07-2020 07:52