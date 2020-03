Coronavirus, Intesa Sanpaolo: "Raccolta fondi Protezione Civile su forfunding.it"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Parte su– ladedicata a organizzazioni non governative, ad associazioni non profit e a fondazioni – unache intendano contribuire al superamento della difficile situazione di emergenza sanitaria in cui si trova il Paese. L'iniziativa – fa sapere la Banca – è inserita nelI fondi raccolti – si legge nella nota – verranno usati, secondo le priorità indicate dal Commissario Straordinario e dalla Protezione civile, per le stesse finalità ed ambiti di intervento sui quali la Banca si è impegnata a contribuire. Le donazioni saranno messe direttamente a disposizione del Commissario Straordinario e della Protezione Civile e si aggiungeranno alNel dettagliocon la creazione in via prioritaria di nuovi posti letto di terapia intensiva. Sono inoltre previste le seguenti ulteriori finalità: incremento dei posti di terapia sub-intensiva; implementazione delle attrezzature, apparecchiature, strumenti e materiali medicali; predisposizione di nuove strutture, anche temporanee, d'emergenza sanitaria; altre necessità medico-sanitarie di carattere temporaneo legate alla gestione dell'emergenza. Il Commissario Straordinario e il Dipartimento della Protezione Civile si impegna a fornire puntuale rendicontazione a Intesa Sanpaolo che potrà effettuare verifiche sulla destinazione delle somme.Intesa Sanpaolo – sottolinea la nota – non trattiene commissioni sulle donazioni, quindi ogni euro viene interamente versato alla Protezione Civile.La donazione può avvenire tramite carte prepagate, di debito internazionale e di credito, bonifico e My bank ed è garantita dall'infrastruttura tecnologica Intesa Sanpaolo. Può essere effettuata in modo completamente anonimo o dichiarato, con la possibilità di commentare il progetto e promuoverlo presso la propria rete di contatti con un appello personalizzato, diventandone testimonial. Anche le aziende possono contribuire con una donazione o una sponsorizzazione.La piattaforma offre unasia rispetto all'andamento della raccolta, sia sul successivo utilizzo del denaro.20-03-2020 08:19