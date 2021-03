Coronavirus in Italia, quali Regioni cambiano colore?

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Cambia ancora. Come anticipato - e confermato dal Ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa con il Premier Mario Draghi nel primo pomeriggio di oggi - è ill'unica regione a passare dallche, dunque, raggiunge laInpassano inveceche si aggiungono a provincia autonoma di(dove la Regione ha varato norme ulteriormente restrittive, che fanno parlare di "rosso rafforzato"),Sonoi nuovi contagi in 24 ore nel nostro Paese, a fronte ditra antigenici e molecolari con il tasso di positività che resta stabile alche portano il totale da inizio pandemia a 107.256. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 26 marzo, diffuso dal Ministero della Salute."C'è un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione". Lo ha dichiarato il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,nel corso della consueta conferenza stampa organizzata dal Ministero della Salute, sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia sottolineando che dal nuovo monitoraggio settimanale emerge una "riduzione della trasmissibilità con Rt". L'Rt nazionale è sceso ae ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi. Bisogna dunque mantenere le misure"."Il combinato di vaccini e bella stagione - ha aggiunto - ci fa sperare che la circolazione del virus possa essere ridotta e che man mano che si riporta a livelli più controllabili, possiamo adottare misure di rilassamento per recuperare maggiori spazi di libertà. Mantenendo le misure e investendo moltissimo sulle vaccinazioni, possiamo guardareAnche il direttore generale della Prevenzione del ministero della Saluteha sottolineato che assistiamo a unache è conseguenza degli effetti delle misure prese nelle scorse settimane".Intanto, l'Organizzazione mondiale della Sanità fa appello affinchè siano donate dieci milioni di vaccini al sistema Covax, per aiutare i Paesi poveri nella lotta contro la pandemia Covid.ha detto il capo dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.26-03-2021 07:13