Coronavirus in Italia: oltre 1900 contagi, record dal post lockdown

(Teleborsa)

(Teleborsa) -ancora nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus nel nostroSono(ieri erano stati 1786), il dato più alto nel periodo posta fronte di un lieve calo dei tamponi rispetto al giorno precedente: oggi sono 107.269 (-750). In lieve calo anche i decessi: sono oggi. Questi i dati principali diffusi dal Ministero della Salute.Laè in testa alla classifica delle Regioni colpite con i suoi 277 casi in più, seguita dalla(+230). Ini positivi che si aggiungono alla lista sono 196, in139, in122, i120 e in Sicilia 107.Insi osserva un lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-CoV-2 da otto settimane che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari. Questo andamento, sebbene rifletta un trend comune a molti paesi europei, in Italia è per ora più contenuto. Questo non deve portare a sottovalutare ildovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure, con autorizzazione di eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici, e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanei. E' quanto rileva il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss per la settimana 14-20 settembre (aggiornato al 22 settembre).- "L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di. Lo scrive l'Oms sul suo profilo Twitter postando un video che racconta la storia dell'esperienza italiana attraverso testimonianze e immagini di repertorio dei mesi più critici dell'emergenza.25-09-2020 08:06