Coronavirus in Italia, contagi in lieve crescita. Aumentano anche le vittime

(Teleborsa) - Torna a salire lievemente lanel nostro Paese dove oggi si sono registratisutamponi. In crescita, purtroppo, iche portano il totale da inizio epidemia a. Il rapporto positivi/tamponia 15,6 (ieri 14,6). Da ieri le terapie intensive contano 36 pazienti in più per un totale di 3.748. Questi i nuovi dati pubblicati dal Ministero della Sanità.Il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute evidenzia checalcolato sui casi sintomatici è pari a 1,18. Si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane; da questa settimana in alcune Regioni/PA il valore di Rt stimato è inferiore a 1. Nel precedente monitoraggio si rilevava un indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici pari a 1,43. Si riscontravano inoltre valori medi di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane e superiori a uno in tutte Regioni/PA. Al 17 novembre, 18 Regioni avevano superato almeno una soglia critica in area medica o Terapia intensiva."Negli ultimi giorni ile questo indica il rallentamento dell'incidenza", ha detto il Presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. "C'è un 'Italia un pò monocolore perchè epidemia colpisce un pò tutto il Paese".Ad alzare il livello di attenzione, direttore delle Malattie Infettive dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano, "Ci si preoccupa delle prossime feste, ma ora abbiamo il dovere di analizzare cosa. Altrimenti è come fare le diete molto concentrate e poi ci si arrabbia se dopo si ingrassa un chilo alla settimana. O si riesce aha detto durante il convegno "Covid Geo: Comunità sicure. Scienza e tecnologia per ripartire in sicurezza e per sempre".Nel Lazio, intanto,di Medicina generale hanno iniziato a eseguire i test antigenici rapidi. Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, precisando che si tratta dei "primi 500".per lache continua a registrarecon 7.240 contagi nelle ultime 24 ore. Isono stati 66, portando il totale a20-11-2020 06:51