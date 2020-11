Coronavirus in Italia, ancora record di contagi e 446 morti

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Continua a crescere, purtroppo, lanel nostro Paese. Oggi, venerdì 6 novembre, giorno in cui entra in vigore il nuovoche dividesi registranoa fronte di 234.245 tamponi (ieri erano stati 34.505 con 219.884 tamponi)., anche se alto, il(ieri erano stati 445). Mai così tanti dallo scorso aprile. Condimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 499.118. Da record Lombardia con quasi 10 mila nuovi positivi (+9.934), Piemonte (+4.878) e Campania (+4.508)"Senza consistenti limitazioni dei movimenti e senza un cambio sostanziale delle nostre abitudini di vita la. Lo ha detto il Ministro della Salute,, nell'informativa di questa mattina alla Camera. In Europa, ha aggiunto, "sono 294.622 le persone che non sono riuscite a sconfiggere il virus, i casi confermati sono 11.863.793 e c'è un contagiato ogni 37 persone, un dato impressionante".. Faccio l'esempio di Napoli, che è all'interno di una regione gialla, la Campania. Io già due o tre settimane fa avevo detto che andava chiusa, l'area metropolitana di Napoli è un'area a rischio". Lo ha detto a Rai Radio1,consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene generale all'università Cattolica, sottolineando che "la situazione degli ospedali, in certi casi è veramente tragica", "nel senso che non riusciamo a ricoverare più pazienti, quelli che arrivano in ospedale sono un'altra volta quellmolti devono rimanere a casa. Le terapie intensive non sono l'indicatore migliore in questo momento, perché fortunatamente li sappiamo intercettare prima e curare meglio. Quindi sono06-11-2020 06:42