Coronavirus, in Grecia è formalmente iniziata la seconda ondata

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Inla pandemia daè già arrivata allaÈ quanto ha affermato alla testata britannica The Guardian da, assistente professore di epidemiologia all'università di Atene. "Possiamo dire che la Grecia è entratain unadi epidemia. Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia", ha detto Magiorkinis.Domenica scorsa il paese ha raggiunto il suodigiornalieri da quando è iniziata lacon 203 casi accertati nelle 24 ore."A meno che non ci sarà un cambiamento nella tendenza a cui stiamo assistendo, è probabile che proporremo più misure sulla falsariga di ciò che abbiamo visto a", ha detto il ricercatore greco, riferendosi all'isola dove un'ondata di casi alla fine della scorsa settimana ha spinto le autorità ad annunciaremai presi finora, comprese le chiusure di club, bar e ristoranti dalle 23.Preoccupazioni arrivano anche daldi, con il ministro della Salute,, che ha dichiarato che la trasmissione del virus sta "crescendo pericolosamente" e ha fatto intendere che presto potrebbero essere attuate nuove misure di contenimento.Tra le cause principali c'è anche ilma Gkikas Magiorkinis ha attribuito la recente risalita dei casi in Grecia principalmente alla scarsa osservanza deidida parte dei greci, in particolare delle generazioni più giovani che hanno riempito bar e spiagge nelle ultime settimane.11-08-2020 04:30