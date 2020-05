Coronavirus, il ruolo della Bce e le sfide future

(Teleborsa) - Quali sono le sfide che attendono la Banca centrale europea in questo contesto di crisi sanitaria globale? Mentre è in corso il negoziato sul Recovery Fund e si attende, a breve, la proposta che la Commissione europea metterà sul tavolo, a spiegare ilPartendo dal '99 l'economista traccia l'analizzando la svolta determinata nel 2011 dall'avvento difino ad arrivare alla difficile prova che attende ora la

(Teleborsa)

. "La Bce è nata nel 1999 con il compito di governare la politica monetaria dell'Eurozona. Nacque, tuttavia, a immagine e somiglianza della, la Banca centrale tedesca. È poiché, – spiega Ferretti – allora, i tedeschi avevano in mente la Repubblica di Weimar con la sua inflazione galoppante, il. "Neltra l'altro nel bel mezzo di una crisi finanziaria importantissima, le cose cambiano radicalmente. Mario Draghi, sempre sia lodato, – sottolinea l'economista – ritiene che data la situazione la Bce non possa più limitarsi a combattere l'inflazione ma debba invece scendere pesantemente in campo con le sue armi di natura monetaria per tentare di rimettere in moto il volano dell'economia palesemente inceppatosi. Come fa Mario Draghi?e acquista dalle banche un'ingente quantità di titoli sovrani posseduti dagli istituti stessi. In questa maniera, ovviamente, inietta una grande quantità di liquidità nei sistemi bancari. Le banche, a loro volta, iniziano con questa liquidità a finanziare le imprese a lunga a durata e a interessi molto contenuta. Da parte loro le aziende con la liquidità ottenuta magari riavviano gli investimenti o richiamano dalla cassa integrazione dei dipendenti. I dipendenti ritornati al lavoro compreranno qualcosa in più rimettendo in moto anche i consumi. Dunque"Dopo un'inspiegabile– evidenzia Ferretti – dobbiamo ammettere chesempre con lo scopo di fornire ai mercati tutta la liquidità necessaria per consentire alle banche di finanziare il tessuto imprenditoriale. È nato, così, ilche non è altro che l'erede del QE e che inietterà nei mercati fino a mille miliardi di euro"."Considerare la Bce come la panacea di tutti i mali non solo non è giusto ma è anche pericoloso perché la domanda che ci si pone è: alla fine dell'emergenza i falchi tedeschi e olandesi si riaffacceranno nuovamente cercando di limitare l'operatività della Bce? Allora Mario Draghi riuscì a tenerli a bada ma domani – si chiede l'economista – Lagarde che è animale più politico che tecnico riuscirà, o vorrà, fare altrettanto?11-05-2020 03:49