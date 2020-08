Coronavirus, cresce ancora curva contagi in Italia: 523 in 24 ore. Sei i morti

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Continua, purtroppo, a salire nel nostro Paese la curva dei contagi: sono(ieri erano stati 476) i casi nelle ultime 24 ore, per un totale dida inizio emergenza.le vittime.Intanto, il Ministero della Salute comunica che per avere informazioni i viaggiatori di rientro dapossono chiamare dall'Italia il numero gratuitoi numerLo comunica il dicastero in un approfondimento sull'ordinanza firmata ieri dal ministro Roberto Speranza, che stabilisce per chi torna in Italia da questi Paesi l'obbligo di sottoporsi a tampone per verificare l'eventuale contagio da Covid-19."Tornare indietro sarebbe unama è bene sapere che se i contagi continueranno a salire i. Noi monitoriamo la situazione e guardiamo i dati. Ci piacerebbe molto far tornare la situazione alla normalità. Ma adesso c'è grande preoccupazione". Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista al Corriere della Sera.13-08-2020 07:17