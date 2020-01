Coronavirus, bollettino Spallanzani: "2 positivi, 32 sotto osservazione". No allarmismi

(Teleborsa)

(Teleborsa) -mainA fare il punto della situazione èall'istituto di malattie infettiveal coronavirus ae altriTutteSi parte dai due cittadini cinesi che si trovavano a Roma per turismo, risultati positivi al coronavirus. "avrebbe limitato gli spostamenti all'interno e fuori dall'albergo Palatino e avrebbero indossato mascherine di protezione". Il dottor Emanuele Nicastri, della Divisione di Malattie Infettive ad alta Intensità di cura ed altamente contagiose, ha assicurato sulle condizioni di salute dei due cittadini risultati positivi definendolePoi il"Sono altresì ricoveratia altre zone della Cina interessate all'epidemia. Questi pazienti presentano sintomi respiratori modesti, sono sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Altri nove pazienti sono stati isolati nel nostro istituto e già dimessi dopo il test negativo.che risultano essere stati contatti primari con laSul contagio, l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato ha precisato: "E' verosimile che le persone siano fonte di trasmissione solo nel momento in cui hanno sintomi e se leIntanto, dopo la chiusura dello spazio aereo italiano ai voli da e per laha decretato loper sei mesi al termine della riunionera le altre misure approntate, unoNel frattempo, lealla scoperta del virus di Wuhan ha peggiorato lo stato dell'epidemia. "In questo momento mi sento in colpa, con rimorso e rimprovero", ha detto Ma Guoqiang, segretario del Partito comunista cinese (Pcc) di Wuhan, la massima carica politica locale.Per quanto riguarda gli Italiani che si trovano in Cina, "nella notte tra il 2 e il 3 febbraio cioè lunedì mattina atterreranno in Italia i nostri connazionali, circa 80 che in questo momento sono a Wuhan (epicentro del virus, ndr). Ovviamente saranno sottoposti a unlo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando in teleconferenza con l'ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari. A riportare i nostri connazionali in patria, ha fatto sapere il ministero della Difesa,un aereo KC-767A del 14° Stormo dell'Aeronautica Militare. All'arriva in Italia, scatterà immediatamente la "quarantena".ma nulla è stato ancora deciso.Ognuno di loro verràdotata di letto, un bagno, un tavolino, tv, computer e telefono. I medici del Ministero, dotati di mascherina, guanti e tute anticontagio, faranno visita ai connazionali 3 volte al giorno per verificare le loro condizioni di salute e accertarsi che non abbiano contratto il virus. Il periodo di quarantena dureràAlzare il livello di allerta sul coronavirus nei punti di ingresso in Europa e sulla trasmissione da uomo a uomo all'interno dell'Ue. Sono le ultime raccomandazioni per le autorità dei Paesi membri che arrivano dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. C'è "una probabilità dascrive l'Ecdc, di nuovi casi di coronavirus importati nell'Ue, mentre le autorità dovrebbero in "via precauzionale" rivedere i piani di preparazione per i casi di trasmissione 'autoctona'.In particolare, l'Ecdc invita le autorità nazionali ae a "prendere in considerazione la convocazione di un comitato multisettoriale" di gestione della pandemia per quanto riguarda l'eventuale trasmissione da uomo a uomo all'interno dell'Ue. Un'eventualità che, scrive l'Ecdc, ha probabilità. In Europa ci sono attualmente31-01-2020 07:56