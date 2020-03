Coronavirus, ancora contagi ma aumentano anche persone guarite

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sonoi malati per, con un incremento di 620 persone in più rispetto a giovedì ei morti, 49 in più in 24 ore, di età compresa traA fornire il bilancio aggiornato il Commissarionel corso della consueta conferenza stampa alla Protezione civile. I, ricorda Borrelli, sono "mentre le vittime ilSonoi malati ricoverati in terapia intensiva: di questi bensono inTra iappartenenti alle istituzioni, itutti in maniera lieve e che continuano a lavorare dalle proprie residenze. Il, invece, è inall'Intanto, in un solo giornosi sono ammalati ditutti perché hanno frequentato una bocciofila nel circondarioLo ha comunicato il Commissario della Regione Emilia-Romagna per gestire l'emergenza Coronavirus, Sergio Venturi, che invita gli over 70 a maggiore prudenza: "non ce lo possiamo permettere, soprassedete per alcune settimane ai momenti di socialità".Una categoria, quella degliparticolarmente adei pazienti italiani deceduti e positivi a Covid-19 è, infatti,in maggioranza uomini (le donne sono 28, pari al 26.7%) e in più di due terzi dei casicome ha riferitoE' quanto emerge da un'analisi sui dati di 105 pazienti italiani deceduti al 4 marzo, condottache sottolinea come ci siano 20 anni di differenza tra l'età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al Coronavirus."È molto importante che noi siamo un; come vedete dai dati, anche europei, altri Paesi sono in una fase della curva epidemica più precoce rispetto a quella che viviamo noi, ma è uno scenario che dovremo prepararci ad affrontare come. Lo ha detto rispondendo all'ANSA il Presidente dell'Istituto superiore di sanitàdopo la quotidiana conferenza stampa alla Protezione civile a Roma.Al vaglio, in queste ore,di allargare lain altre zone del Nord Italia, mentrela riaperturaa cui chiusura ad oggi è fissata fino- In considerazione del suo esemplare comportamento, il Presidente della Repubblicaha conferito motu proprio l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al Comandante dellala nave da crociera rimasta ormeggiata per quasi un mese nel porto diin Giappone,Lo ha comunicato il Quirinale in una nota.06-03-2020 08:10