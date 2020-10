Coronavirus: altro balzo nei contagi, 4 Regioni già nello scenario 4

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Al momento ci sonoclassificatedi una trasmissione non controllata di SARSCoV-2. È quanto hanno illustrato nel corso della relazione settimanale sull'andamento dell'emergenza sanitaria in Italia il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,, e quello del Consiglio Superiore di Sanità,Tra l'8 ottobre e il 21 ottobre 2020, secondo la relazione, l'calcolato sui casi sintomatici è pari a. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane, con valori superiori anche a 1,5.Le Regioni a rischio alto indicato dalle due autorità sanitarie sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana, la Valle d'Aosta e il Veneto. In quattro di queste si sarebbe giunti già allo, cioè l'impossibilità di tracciare tutti i casi di, un sovraccarico del sistema sanitario e una grande difficoltà a proteggere i soggetti fragili."La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati supera ile non è un buon indicatore. Indica che l'epidemia galoppa, che il virus circola in maniera abbastanza veloce". Così, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, al monitoraggio settimanale Iss-Ministero, esprimendo soddisfazione per la rapida crescita dei tamponi delle ultime settimane.In sintesi, il quadro delineato nel corso della conferenza stampa è quello di un'epidemia in Italia in "" e ancora compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4.Nel frattempo, il bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute parla di un nuovo balzo dei: sono poco più dinelle ultime 24 ore (ieri 26.831) a fronte di più di(ieri 201.452). In crescita il rapporto positivi/tamponi, 14,45% (ieri 13,31%).Sono stati registrati, che porta il conteggio da inizio pandemia a 38.321 vittime. Crescono ancora i posti diutilizzati: sonoin più rispetto a ieri, per un totale di. I positivi con sintomi ospedalizzati oggi sono 16.994 (+1.030), mentre quelli in isolamento domiciliare superano quota 300mila (307.046, +25.470 rispetto a ieri).Laha fatto registrare quasi 9mila casi,sopra la soglia dei 3mila casi giornalieri (rispettivamente 3.186 e 3.012). Tre le Regioni con più di 2mila casi giornalieri: Toscana (2.765), Piemonte (2.719) e Lazio (2.246).30-10-2020 06:24