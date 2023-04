Copertura FTTH: l'Italia raggiunge la media europea

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Buone notizie per l'Italia dal punto di vista dellaIl nostro paese si conferma al terzo posto in termini assoluti (dopo Francia e Spagna) per unità immobiliari coperte in FTTH, con(+2.1 rispetto all'ultima rilevazione). In termini percentuali, con il 55.5% di UI in FTTH sul totale delle linee, il nostro Paese ha raggiunto la media UE 27+1 (i paesi dell'Unione e il Regno Unito), che è del 55.3%, mentre lo scorso anno l'Italia era di circa un punto percentuale indietro (47.7% contro il 48.5% europeo).È quanto emerge dal nuovo report presentato dall'organizzazione di imprese europee che punta ad accelerare la diffusione di una rete interamente in fibra ottica in Europa. Il rapporto, curato da Idate, illustra lo scenario europeo su FTTH con dati aggiornati a settembre 2022.La maggior parte del contributo a questo traguardo è ascrivibile a, che nel periodo in esame aveva coperto in FTTH oltre 12.7 milioni di UI e che è di gran lunga il principale operatore FTTH del Paese e uno dei primi in Europa.Buone notizie anche dalle(secondo la definizione di Idate, le zone con una densità di popolazione inferiore a 150 persone per km2). In queste zone – largamente coincidenti con le aree bianche dove Open Fiber sta realizzando una rete ultrabroadband come concessionario pubblico nell'ambito del– la copertura dell'Italia è passata dallo 0% del 2017 (quando il piano BUL non era ancora operativo ) al 33% del 2022, avvicinandosi sempre di più alla media UE del 41%.Il nostro Paese resta invece ancora indietro dal punto di vista dell'dove con il suo 22% è ancora molto lontana dalla media UE 27+1, vicina al 53%.19-04-2023 18:21