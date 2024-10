Contrasto a spreco alimentare, FIPE ribadisce il suo impegno al Senato

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Federazione Italiana Pubblici Esercizi,esentando osservazioni e proposte di miglioramento per le nuove normative in discussione nel corso dell'audizione presso la 9ª Commissione del Senato della Repubblica sui disegni di legge in materia di limitazione degli sprechi alimentari."Ildichiara Roberto Calugi, Direttore Generale di FIPE-Confcommercio. "Tuttavia, è cruciale che le normative in fase di approvazione siano accompagnate da incentivi concreti, piuttosto che da nuovi obblighi,È importante sottolineare che, secondo l'Osservatorio Waste Watcher, la maggior parte degli sprechi alimentari non avviene nei ristoranti, bensì nelle famiglie (56% del valore complessivo). Il settore della ristorazione rappresenta solo una piccola percentuale degli sprechi complessivi, confermando che le azioni legislative dovrebbero mirare anche a sensibilizzare il comportamento domestico dei consumatori. L'educazione e le campagne informative sono infatti essenzialiSolo attraverso un maggior coinvolgimento dei consumatori si potrà fare la differenza nella lotta agli sprechi alimentari.01-10-2024 13:19