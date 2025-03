Contenzioso tributario, Ungdcec: "Attestazione di conformità per tutti gli allegati limita semplificazione della digitalizzazione"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'esprime forte preoccupazione riguardo alla posizione delsull'obbligo di attestazione di conformità per tutti i documenti depositati nei giudizi tributari, introdotto dal nuovo comma 5-bis dell'art. 25-bis del D.lgs. 546/1992, applicabile ai procedimenti avviati dal 2 settembre 2024. Lasecondo l'interpretazione ministeriale, – spiega l'Ungdcec in una nota – rischia di rallentare il processo di digitalizzazione, imponendo oneri sproporzionati sui difensori e limitando il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Tale obbligo, infatti, si estenderebbe anche a documenti per i quali non è richiesta un'efficacia probatoria legale, andando oltre il principio generale che prevede l'attestazione solo per atti con valore legale, come quelli pubblici o autenticati."La linea del MEF sull'attestazione di tutti gli allegati nei contenziosi tributari – afferma– è contraddittoria rispetto alla natura telematica del processo. UNGDCEC chiede con fermezza un intervento legislativo chiarificatore e invita il MEF a riconsiderare l'orientamento espresso, al fine di evitare inutili complicazioni procedurali e garantire un equilibrio tra digitalizzazione e tutela dei diritti delle parti"."Chiedere ai professionisti di ricostruire in originale l'intero materiale probatorio che producono digitalmente in atti – sottolinea– è praticamente impossibile. Attestare, inoltre, la conformità all'originale di ogni singolo documento depositato nel fascicolo processuale rischia di creare rilevanti problemi a chi patrocina le cause di natura fiscale".Per, "le norme sono da interpretare con equità e coerentemente con l'ordinamento, sperando in una sempre minore incertezza. C'è la necessità che il legislatore legiferi in maniera più chiara, in special modo dove sono in gioco interessi rilevanti per i destinatari delle previsioni normative, ma anche facendo in modo che le "interpretazioni ufficiali", siano tali da non porre limiti ingiustificati alla tutela dei diritti dei soggetti coinvolti".07-03-2025 13:52