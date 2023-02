Consip, online la mappa degli acquisti della PA nel 2022: il Lazio guida la classifica

(Teleborsa)

(Teleborsa) -ha pubblicato l'aggiornamento, al 31 dicembre 2022, delladeglidella, lo strumento interattivo messo a disposizione di utenti e cittadini per consultare i principali dati sugli acquisti effettuati dalle amministrazioni attraverso gli strumenti di e-procurement del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica, gestito da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze.Fra gli strumenti di, il più utilizzato nel 2022 sono state le Convenzioni (i grandi contratti-quadro) con un "erogato" - ovvero il valore degli acquisti annui secondo competenza economica - di 7,3 mld€ (+53% vs 2021), seguite dal Mercato elettronico della PA - Mepa, con un valore di 6,5 mld/€ (+2% rispetto al 2021), dal Sistema dinamico di acquisizione - Sdapa con 3,7 mld/€ (+22%), e dagli Accordi quadro con 2,3 mld/€ (+160%).Per quanto riguarda i, il valore degli acquisti più grande si registra nella Sanità con 4,6 mld/€, seguita da Altri beni e servizi con 4,4 mld/€, Energia e Utilities (4,3 mld/€) ICT (3,6 mld/€), Building Management (1,6 mld/€) e Lavori (1,4 mld/€).A livello territoriale ilsi conferma anche nel 2022 la regione italiana con il maggior valore degli acquisti delle PA del territorio su tutti gli strumenti di e-procurement, con un "erogato" totale di 4,6 mld/€, mentre ilè ancora la prima regione in Italia per incremento del valore degli acquisti nell'ultimo anno, con una crescita del +60% rispetto al 2021. Lasi conferma, come nel 2021, la prima regione italiana per numero di fornitori abilitati al Mepa - con 22.912 imprese iscritte (in crescita del +9% rispetto allo scorso anno) - mentre per lo Sdapa la graduatoria è guidata ancora dal Lazio con 3.120 fornitori (in aumento del +138%).Il sistema di georeferenziazione – realizzato con il supporto di, che ha reso disponibile la soluzione GEOPOI® (GEOcoding Points Of Interest) – rappresenta al tempo stesso un sistema evoluto di, orientato a una sempre più ampia conoscenza e razionalizzazione della spesa pubblica e uno strumento di trasparenza e rendicontazione per utenti e cittadini. Le mappe sono messe a disposizione degli utenti sul sito Consip nella sezionee sul portale di e-procurement, nella sezione "".22-02-2023 16:53