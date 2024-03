Consiglio Superiore Pubblica Istruzione, il 10 aprile il presidente Marcello Pacifico presenta la lista Anief

(Teleborsa)

Attraverso una diretta Facebook, sulla pagina ufficiale, mercoledì 10 aprile, alle ore 18, il leader del giovane sindacato Anief, presenterà la lista "Democrazia, responsabilità e partecipazione". Anche fino al termine delle lezioni potranno votare il prossimo 7 maggio in tutte le scuole italiane in occasione del rinnovo dei membri del: dalle ore 8,00 alle ore 17,00, potranno indicare le loro preferenze per rinnovare il "parlamentino" della scuola pubblica italiana, le cui ultime elezioni risalgono al 2015. A confermarlo sono le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito che in queste ore ha aggiunto ulteriori FAQ, accompagnate da un Nota del Mim. Le risposte ufficiali fornite dall'amministrazione centrale rappresentano un'integrazione dell'ordinanza ministeriale, del 5 dicembre scorso, contenente termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del CSPI, oltre che delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti, e la Nota ministeriale del 29 febbraio, hce ha illustrato alle scuole ulteriori istruzioni sulla procedura da attuare.Alla domanda sugli, per comprendere se effettivamente "hanno diritto di voto" e verranno "inseriti negli elenchi dell'elettorato attivo dell'istituto", il Ministero ha risposto positivamente, però solo indicando coloro che "alla data di pubblicazione degli elenchi definitivi da parte della Commissione elettorale di istituto hanno un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dalquale termine delle lezioni (cfr. Art. 6 co.1, O.M.)". L'amministrazione scolastica ha quindi ribadito che risultano "escluse dal diritto di elettorato attivo e passivo le c.d. supplenze brevi".