Consiglio Nazionale UGL, Capone: "Ruolo sindacati centrale a tutela lavoratori"

(Teleborsa) -Lo ha detto il Segretario Generale UGL,durante il Consiglio Nazionale UGL, a Roma, per discutere delPer il sindacalista "occorre mettere all'ordine del giorno la riforma del. Per quanto riguarda la riforma del sistema previdenziale, è necessario prorogaree introdurre Quota 41, al fine di favorire la flessibilità in uscita e incentivare il turnover generazionale. Ribadiamo, ancora una volta, l'esigenza di intervenire in materia di sicurezza sul lavoro. A tal proposito, è necessario rafforzare le ispezioni e rendere immediatamente accessibili tutte le banche dati, istituendo una Procura nazionale che persegua i reati connessi al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In conclusione, un'attenzione particolare deve essere riservata al Mezzogiorno, cercando di ridurre il divario con il Settentrione attraverso un ammodernamento delle infrastrutture del Paese".All'evento, hanno partecipato10-11-2022 15:03