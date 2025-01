Connact, il 15 gennaio a Bruxelles il primo annual meeting

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il prossimo 15 gennaio a Bruxelles 22 grandi aziende e 12 associazioni di categoria, per un giro di affari che vale il 47% del PIL italiano, saranno le protagoniste del primo, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking. Conuna rappresentanza di oltre 1 milione di imprese, il 20% di quelle presenti in Italia, e con 4,6 milioni di persone impiegate, il 28% di tutti i dipendenti del settore privato, le aziende e le associazioni protagoniste discuteranno con ladelle priorità del sistema Italia– dalle ore 17 presso THE SQUARE, Mont des Arts/Kunstberg B-1000 Bruxelles – nasce proprio dalla necessità di incentivare l'incontro e il confronto tra associazioni di categoria e imprese, insieme agli europarlamentari italiani e ai funzionari dell'Unione europea. Prevista la partecipazione di, vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri,vicepresidente esecutivo della Commissione UE,, vicepresidente del Parlamento europeo e di, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Ue, e di oltre 300 rappresentanti delle istituzioni, fra europarlamentari nazionali e funzionari di Parlamento, Consiglio e Commissione. L'incontro rappresenterà un'occasione per consolidare la presenza italiana a Bruxelles e per rafforzare il dialogo con le istituzioni europee. L'evento si propone di stimolare una collaborazione attiva e proattiva, fondamentale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità emergenti.Al centro del dibattito, i. Saranno 8 le tavole tematiche a porte chiuse che vedranno confrontarsi decisori e stakeholder. Il ruolo cruciale delle infrastrutture energetiche nel raggiungimento dell'obiettivo Net Zero sarà affrontato nel panel dedicato alla transizione energetica e alla neutralità tecnologica, mentre nel tavolo incentrato sulla decarbonizzazione dei trasporti e gli investimenti infrastrutturali si aprirà un dibattito su come un sistema dei trasporti sostenibile possa diventare un motore per la crescita dei territori con un focus su necessità di integrazione tra diversi sistemi di trasporto. Le politiche industriali necessarie per rilanciare la manifattura UE e gli sviluppi del Mercato unico per garantire approvvigionamenti adeguati e nuovi mercati di sbocco saranno invece oggetto di discussione del tavolo dedicato alla nuova politica industriale europea e l'evoluzione del Mercato interno e del commercio internazionale. Sul fronte finanziario, si affronterà il grande tema del credito e della finanza per lo sviluppo economico sostenibile, con particolare attenzione agli strumenti come l'Unione dei mercati di capitali, quella bancaria, la tassonomia verde e la rendicontazione non finanziaria. Il tavolo dedicato alla salute e alimentazione esplorerà il ruolo fondamentale del settore agroalimentare e dell'industria farmaceutica per il benessere dei cittadini europei. Si parlerà di come coniugare la sostenibilità ambientale con la sicurezza alimentare e la promozione di sani stili di vita, e delle politiche necessarie per garantire l'accesso a cure e medicinali adeguati. In un quadro di instabilità internazionale, il tema difesa e sicurezza è centrale: come rafforzare l'integrazione dell'industria europea della difesa e sicurezza e come favorire la competitività? Quale contributo possono dare le politiche spaziali? Nel dibattito si cercheranno le risposte a questi interrogativi. Altro tema cruciale sarà lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni e dei servizi digitali, indispensabili per mantenere la competitività dell'UE rispetto a USA e Cina. Si discuterà, infatti, degli interventi necessari per promuovere servizi digitali avanzati che supportino la competitività del sistema produttivo europeo e la transizione verde. Infine, nel tavolo dedicato all'industria dei media, il sistema dell'informazione sarà analizzato come un asset geopolitico strategico per il Presidio delle Fondamenta di Diritto Europee, con particolare attenzione all'implementazione del Media Freedom Act, uno degli ultimi provvedimenti adottati nella scorsa legislatura europea.A2A, Assonime, Autostrade per l'Italia, Carni sostenibili, Centromarca, Chiesi, Cia - Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confartigianato Imprese, Confcooperative, Confetra, Consiglio Nazionale Del Notariato, Edison, Enel, Eni, Federcasse - BCC Credito Cooperativo, FederlegnoArredo, Gruppo FS, FiberCop, Filiera Italia, Fincantieri, Generali, Intesa Sanpaolo, ITA Airways, ITA-Italian Trade Agency, Iveco Group, Leonardo, MFE Media For Europe, Menarini Group, Open fiber, Pirelli, Saipem, Snam e Terna.Con il: Ambasciata d'Italia Bruxelles, European Committee of the Regions, Comitato economico e sociale europeo, Conferenza delle regioni e delle province autonome, Unioncamere, Camera di Commercio Belgio-Italia, ENEA, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana.13-01-2025 18:24