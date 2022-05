Conferenza Esri Italia al via: trasformazione digitale motore del PNRR

(Teleborsa) -da oggi, martedìla: l'evento, che si è svolto in presenza lanella splendida cornice delproseguirà in diretta streaming dal Theater di Esri Italia,mentre la giornata conclusiva del 13 maggio, novità assoluta del 2022, si terrà presso lcon un evento tutto dedicato alla

è il tema centrale delle giornate della Conferenza. In particolare, nella giornata di apertura del 10 maggio si è parlato diIn questi difficili anni di pandemia il mercato digitale ha tenuto, facendo registrare migliori performance dell'economia nel suo complesso. E proprio in questo scenario, c'è grande attesa sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella speranza che i fondi pubblici riescano ad accelerare la crescita economica e la trasformazione digitale. Oltre all'innovazione digitale, l'altro grande pilastro del PNRR è l'ambiente. Alle imprese, in particolare, è affidato il ruolo chiave di impegnarsiIn questo contesto, dagli scenari dinamici,ha voluto dedicare la sua Conferenza annuale al tema della transizione ecologica perché la conoscenza del territorio e, più in generale, la, sono determinanti iprova ne è il grande evento di oggi a Roma, nel corso del quale sono state presentate diverse"Il collegamento con Milano è perché la nostra ambizione è fare un programma televisivo per spiegare cos'è il mondo della digitalizzazione, quindi aiutare tutti i cittadini italiani a capire come questa. Queste le parole di- Amministratore Delegato Esri Italia ai microfoni di Teleborsa.Questa è una funzione che vogliamo avere anche con dei Partners tecnologici, perché poi leEsri - ha concluso Misuriello - "si occupa di science of where ed è quello che è fondamentale per capire quali sono le dinamiche di trasformazione del nostro Paese nell'ambito del trasporto, dell'ambiente, dell'agricoltura, del territorio10-05-2022 16:54